В Ростове-на-Дону хулиганы разбили яйцами стекла припаркованных машин

30 Июль 11:58 2018-07-30T13:59:05+03:00

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Новые случаи вандализма произошли в минувшие выходные в Западном жилом районе. На улице Еременко неизвестные разбили замороженными яйцами стекла машин, припаркованных во дворе. Как написал один из пострадавших автомобилистов, скорее всего, кидал тот, кто проживает в многоквартирном доме.

- А ведь на месте машины мог оказаться человек, что тогда, - резонно возмутился ростовчанин. - К тому же, рядом детская площадка. И это не первый случай, в этом месте уже валялись битые яйца!

Напомним, ранее жители спальных районов жаловались на хулиганов, которые прокалывают колеса. В частности, на улице Орбитальной вандалы пробили резину припаркованных во дворе машин. Владельцы заподозрили в преступлении охранника соседней платной парковки, которого видели около авто незадолго до происшествия.