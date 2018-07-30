В Ростове-на-Дону хулиганы разбили яйцами стекла припаркованных машин
Новые случаи вандализма произошли в минувшие выходные в Западном жилом районе. На улице Еременко неизвестные разбили замороженными яйцами стекла машин, припаркованных во дворе. Как написал один из пострадавших автомобилистов, скорее всего, кидал тот, кто проживает в многоквартирном доме.
- А ведь на месте машины мог оказаться человек, что тогда, - резонно возмутился ростовчанин. - К тому же, рядом детская площадка. И это не первый случай, в этом месте уже валялись битые яйца!
Напомним, ранее жители спальных районов жаловались на хулиганов, которые прокалывают колеса. В частности, на улице Орбитальной вандалы пробили резину припаркованных во дворе машин. Владельцы заподозрили в преступлении охранника соседней платной парковки, которого видели около авто незадолго до происшествия.
Разбили яйцом стекло машины на улице Еременко, 90/27 - 29.07.18.Николай С. сообщает: улица Еременко, 90/27. Вечером какие-то негодяи кидали яйцами из окна. Одно из них пробило стекло припаркованной машины. Представьте, какой силы был удар. А ведь на месте машины мог оказаться человек, что тогда? К тому же, рядом детская площадка. И это не первый случай, в этом месте уже валялись битые яйца!