В мэрии Ростова-на-Дону опровергли информацию о возможном транспортном коллапсе с 4 августа

30 Июль 12:24 2018-07-30T12:25:05+03:00

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Договоры на обслуживание маршрутов общественного транспорта в Ростове-на-Дону, заключенные с частными перевозчиками в 2014-2015 годах, продолжат действовать вплоть до момента заключения новых муниципальных контрактов, заявили в мэрии южной столицы.

- Это означает, что транспортное обслуживание будет проводиться в штатном режиме, - подчеркнул собеседник «КП» - Ростов-на-Дону» из городского департамента транспорта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что город с 4 августа, когда у большинства компаний-перевозчиков истекают действующие контракты, ожидает транспортный коллапс, поскольку они не успели заключить новые, а выход на линию без таковых означает штраф в 300 тысяч рублей — якобы письмо с таким предупреждением было разослано перевозчикам.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в южной столице разработана новая маршрутная сеть, предусматривающая, с одной стороны, увеличение подвижного состава в целом на двести единиц (до 1280), с другой же — сокращение автобусов малой вместимости в пользу больших (число последних вырастет с нынешних 436 до 572, средних — с 26 до 152, а вот малых — снизится с нынешних 881 до 489). Кроме того, самое главное, исчезнет само понятие «маршрутное такси», подразумевавшее отсутствие льгот и остановки по требованию.

И вот этот документ должен был вступить в силу до конца лета, как говорилось ранее. А до того необходимо, соответственно, разыграть новый конкурс на перевозки. С чем, однако, крайне не согласны некоторые компании (всего таковых на данный момент 14, включая две муниципальные), полагающие, что излишне жесткие требования к участникам отсекает их от этого «пирога».

- Как и сообщалось ранее, первые итоги (конкурса) будут подведены уже в августе, - отметили, между тем, в департаменте. - Какие компании соответствуют требованиям конкурса и в состоянии обеспечить ростовчанам необходимый уровень обслуживания, будет сообщено заранее.

В ведомстве добавили, что «ни один из объявленных конкурсов не отменился, процедура проходит в плановом режиме».

- Предельный максимальный срок для завершения оптимизации маршрутной сети – 1 ноября, - сообщил в свою очередь и сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. - Это предельная дата, до которой необходимо провести процедуры по изменению, отмене и установлению маршрутов.