2018-07-30T12:39:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону с начала года из окон выпали девять малышей

Последний случай произошел накануне, 29 июля
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростове-на-Дону медики бьют тревогу и просят родителей внимательнее следить за своими детьми.В Ростове-на-Дону медики бьют тревогу и просят родителей внимательнее следить за своими детьми.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону медики бьют тревогу и просят родителей внимательнее следить за своими детьми. Как рассказал на встрече с жителями Ленинского района глава Администрации города Виталий Кушнарев, сначала года в донской столице из окон выпали девять (!) малышей. Причем двух из них спасти не удалось.

Надо сказать, что по сравнению с прошлым годом цифры гораздо выше. А как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, последний такой случай произошел в донской столице в воскресенье, 29 июля, около семи вечера на улице Руставели, что в Первомайском районе города. Там из окна на первом этаже выпала двухгодовалая девочка.

Известно, что ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса малышки. С травмами позвоночника маленькую пациентку доставили в Детскую областную больницу.

- Раньше мы считали, что выпадение из окон - явление сезонное, - рассказала в эфире радио «КП» на волне 89, 8 FM замначальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Юлия Порутчикова. Но опыт этого года показывает, что это не так. Это бич. Это страшно. Травмы очень серьезные. Если дети и остаются живы, они, как правило, становятся инвалидами. К сожалению, родители отвлекаются, играя в гаджеты. А окно для малыша доступно - достаточно нескольких секунд и все случилось. Поэтому родители должны быть особенно внимательными. Например, выходя из комнаты малыыша нужно посадить в кроватку или манеж. Не лишним будет напомнить, что окна в доме или квартире должны быть безопасными: в настоящее время для них предусмотрены специальные замки.

КОНКРЕТНО

Что поможет избежать беды

- Не оставляйте окно открытым: достаточно отвлечься на секунду и именно она может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить его навсегда.

- Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и, в результате, может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого (!) ребенка.

- Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

- Не ставьте мебель поблизости у окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

- Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

- Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.

- Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль