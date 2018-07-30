В Ростове-на-Дону с начала года из окон выпали девять малышей

30 Июль 12:39 2018-07-30T12:39:55+03:00

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В Ростове-на-Дону медики бьют тревогу и просят родителей внимательнее следить за своими детьми. Как рассказал на встрече с жителями Ленинского района глава Администрации города Виталий Кушнарев, сначала года в донской столице из окон выпали девять (!) малышей. Причем двух из них спасти не удалось.

Надо сказать, что по сравнению с прошлым годом цифры гораздо выше. А как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, последний такой случай произошел в донской столице в воскресенье, 29 июля, около семи вечера на улице Руставели, что в Первомайском районе города. Там из окна на первом этаже выпала двухгодовалая девочка.

Известно, что ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса малышки. С травмами позвоночника маленькую пациентку доставили в Детскую областную больницу.

- Раньше мы считали, что выпадение из окон - явление сезонное, - рассказала в эфире радио «КП» на волне 89, 8 FM замначальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Юлия Порутчикова. Но опыт этого года показывает, что это не так. Это бич. Это страшно. Травмы очень серьезные. Если дети и остаются живы, они, как правило, становятся инвалидами. К сожалению, родители отвлекаются, играя в гаджеты. А окно для малыша доступно - достаточно нескольких секунд и все случилось. Поэтому родители должны быть особенно внимательными. Например, выходя из комнаты малыыша нужно посадить в кроватку или манеж. Не лишним будет напомнить, что окна в доме или квартире должны быть безопасными: в настоящее время для них предусмотрены специальные замки.

КОНКРЕТНО

Что поможет избежать беды

- Не оставляйте окно открытым: достаточно отвлечься на секунду и именно она может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить его навсегда.

- Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и, в результате, может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого (!) ребенка.

- Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

- Не ставьте мебель поблизости у окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

- Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

- Тщательно подбирайте аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.

- Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.