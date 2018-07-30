2018-07-30T14:48:49+03:00
Общество

Уроженка Ростовской области Mexika откроет второй сезон шоу "Инстаграмщицы"

Первый выпуск уже сегодня, 30 июля
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Второй сезон открывает Марины Мексики (600 тысяч подписчиков в Инстаграм)Второй сезон открывает Марины Мексики (600 тысяч подписчиков в Инстаграм)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В понедельник, 30 июля, на телеканале «Пятница!» стартует показ второго сезона провокационное реалити-шоу «Инстаграмщицы». Его открывает скандалистка и красотка Марины Мексики (она, между прочим, из села Развильное Песчанокопского района). Как стало известно www.rostov.kp.ru, девушка станет не единственной участницей шоу из Ростовской области. На следующей неделе «засветится» другая инстаграмщица - Екатерина Гужвинская.

Сценарий будет такой. Богинь фильтров вернут в их родные города и села, где они должны добиваться реальных лайков реальными делами, то есть пройдут испытание обычной жизнью – без фотошопа. Красавицам предстоит встретиться лицом к лицу со своим прошлым, попробовать помочь малой родине, а также поработать руками и головой, ну и повеселить зрителей не очень хорошими знаниями школьной программы.

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