В Ростове-на-Дону построят логистический терминал за 344 млн рублей

30 Июль 16:33 2018-07-30T16:33:20+03:00

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Еще один новый инвестпроект рекомендован к включению в «губернаторскую сотню»: строительство логистического терминала в Ростове-на-Дону, объем инвестиций в который составит 344,1 млн рублей, благодаря ему появится 50 новых рабочих мест.

Как пояснили «КП» в правительстве региона, этот терминал класса «А» по хранению и обработке продукции будет предназначен для регионального потребительского рынка юга России.

- В прошлом году «губернаторская сотня» была дополнена 28-ю проектами на общую сумму 83 млрд рублей с планируемым созданием более семи тысяч рабочих мест, - напомнил замгубернатора Юрий Молодченко в ходе заседания совета по инвестициям в ТПП РО. - За весь период ведения этого перечня 59 проектов с общим объемом инвестиций 194 млрд рублей уже введены в эксплуатацию.

В текущем году семь из восемнадцати инвестпроектов, которые планировались к введению в 2018-м, уже работают, это — гостиницы, завод по изготовлению снеков, предприятие по производству стальных радиаторов, мясокомбинат, высоковольтная линия. Близится завершению строительство тепличных комплексов, офисного центра и двух кинокомплексов.