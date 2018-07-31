В Ростове-на-Дону ограничат проезд сразу по трем улицам

31 Июль 11:03 2018-07-31T11:03:07+03:00

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В Ростове-на-Дону неудобства придется терпеть автомобилистам, путь которых лежит через Пролетарский и Первомайский районы донской столицы. Там будет ограничен проезд сразу по трем улицам. Об этом сообщает городской Департамент транспорта. В частности, с 20 августа по 15 октября по правой полосе будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Шолохова - на участке от улицы 14-я Линия до площади Энергетиков.

Кроме того, в это же время затруднения с проездом у автомобилистов могут возникнуть по улице 14-я Линия - на участке от проспекта Шолохова до улицы Текучева, в направлении последнейй. А также по улице 1-й Конной Армии - на участке от улицы Текучева до площади Комбайностроителей.

Все это время там будут производиться работы по строительству кабельной линии к многоэтажному зданию, расположенному на Сельмаше.