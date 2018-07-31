Ростов-на-Дону к Дню города украсят за 1,6 миллиона рублей

31 Июль 11:13 2018-07-31T11:14:09+03:00

За эти деньги в центре появятся праздничные пано, в том числе с рисунками детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В этом году Ростов-на-Дону отмечает 269-ю годовщину со дня образования. Специально по такому случаю власти донской столицы озаботились тем, как украсить именниника к празднику.

Как стало известно журналистам, на специализированном портале гозскупок появилась информация о поиске подрядчика, который может помочь чиновникам с этим вопросам. В качестве платы называется сумма в 1,6 миллиона рублей. За эти деньги центр города засияет новыми пано и поздравлениями. Известно, что некоторые из них - это будут детские рисунки, который подготовили имениннику юные ростовчане. Пано появятся на Театральной площади, а также фасадах зданий, таких как Дворец творчества детей и молодежи - что на главной улице города Большой Садовой, будет украшен и театр Горького, а также площадь Гагарина, проспект Шолохова и выезды из города.

Известно, что заявки принимаются еще пару недель, подрядчика же выберут к середине августа.