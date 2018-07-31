2018-07-31T11:29:49+03:00
Общество

В Волгодонске пропал 78-летний пенсионер

Последний раз его видели 26 июля 2018 года
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал 26 июля 2018 года. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина пропал 26 июля 2018 года. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В городе Волгодонске Ростовской области ищут пенсионера, который пропал в минувший четверг, 26 июля 2018 года. Как рассказали поисковики 78-летний Виктор Никонов вышел из своего дома, расположенного в городе атомщиков на улице Энтузиастов. Однако до сих пор его местонахождение неизвестно ни родным, ни близким.

- Известно, что он был одет в серые брюки, светлую рубашку в полоску с коротким рукавом и сандалии коричневого цвета, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алрет Юг». - Рост мужчины - 162 сантиметра, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые.

Волонтеры просят горожан не проходить мимо и оказать помощь Виктору Петровичу, если вдруг случайно он встрется на пути. Известно, что пожилой житель города Волгодонска дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о местонахождении Виктора Никонова, звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 02.

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