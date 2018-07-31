Ростовские таможенники пропустили через границу 17 тысяч цыплят из Праги

31 Июль 11:39 2018-07-31T11:39:34+03:00

Люди в погонах работали даже в ночное время, чтобы ускорить процедуру с документами

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Более 17 тысяч цыплят прилетели в Ростов-на-Дону из Праги. Известно, что произошло это в новом аэропорту донской столицы «Платов». Как рассказали в Южном таможенном управлении, птицы нуждались в особых условиях содержания и перевозки. А получателю необходимо было доставить птицу к месту дальнейшего содержания в течение суток.

- В целях сокращения сроков прохождения живым грузом всех таможенных формальностей была организована совместная работа в сверхурочное и ночное время, - добавили в Управлении.

Напомним, Ростовской области на трассе М-4 Дон внимание полицейских привлекла фура, которую остановили для проверки документов. Оказалось, что водитель перевозил несколько десятков обезьян.

Куда и откуда направлялась машина, он объяснять не стал. Зато предоставил документы на живой груз. Однако они вызвали сомнение у правоохранителей. Особенно то, что перевозились четвероногие в очень тесных и грязных коробках. До разбирательства животных решено было поместить в зоопарк.