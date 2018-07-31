В 47 миллионов рублей обойдутся дорожные знаки и разметка в Ростове-на-Дону

31 Июль 14:09 2018-07-31T14:09:37+03:00

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В сорок семь миллионов рублей обойдутся дорожные знаки и разметка в Ростове-на-Дону. Электронный аукцион объявил Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города на сайте госзакупок. В заявке сказано, что разыскивается подрядчик, который сможет установить знаки дорожного движения и нанести разметку на свежеотремонтированные дороги. Финансировать работы будет городской бюджет, а управиться со всеми задачами нужно не позднее первого дня зимы - 1 декабря 2018 года.

Всего же, как говорится в техзадании, в Ростове-на-Дону требуется облагородить 40 тысяч квадратных метров дороги термопластиком и две тысячи квадратных метров - холодным пластиком. Плюс ко всему - установить 897 дорожных знаков.