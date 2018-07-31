В Ростове-на-Дону запущен онлайн-сервис по отслеживанию движения общественного транспорта

31 Июль 15:39 2018-07-31T15:40:07+03:00

Теперь в режиме реального времени можно видеть, где едет нужный автобус или трамвай

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Приложения «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» начали показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в Ростове-на-Дону. И теперь в режиме реального времени можно отследить, где, например, движется тот и иной номер автобуса, а также во сколько он прибудет на конкретную остановку.

- В приложениях весь транспорт отмечен специальными значками, информация обновляется каждые полминуты, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» разработчики. - При нажатии на иконку остановки сервисы показывают список всех номеров транспорта, которые через нее проходят, плюс можно проложить маршрут до нужной точки. Это пригодится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать до больницы в другом конце города.

Стоит отметить, что в «Яндекс.Транспорте» все новые функции работают по умолчанию, а вот в «Яндекс.Картах» нужно включить отображение общественного транспорта.

В настоящее время сервисы располагают информацией о передвижении 122 из 130 маршрутов Ростова-на-Дону.