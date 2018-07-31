В зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет два птенца попугая ара

31 Июль 17:33 2018-07-31T17:35:02+03:00

У самца попугая ара Саши и самки Абраши родилось два птенца. Фото: пресс-служба зоопарка.

Пока родители прячут детей от посетителей и даже зоологов

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В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение. У самца попугая ара Саши и его подруги Абраши родилось два птенца.

- Заботливые родители опекают и оберегают их даже от зоологов, - сообщила пресс-служба зоопарка. - Но увидеть родителей можно ежедневно, их вольер расположен рядом со зданием террариума, куда они часто вылетают на прогулку.

Специалисты говорят, что пока малыши находятся в домике, родители кормят их, принося различные вкусности (в рацион ара входят фрукты, овощи, орехи, творог, разные зерновые и злаковые культуры). Уже осенью, когда дети подрастут, они также будут вылетать в уличный вольер и радовать посетителей.

Напомним, в летний период в Ростовском-на-Дону зоопарке ежедневно проводятся показательные кормления различных животных, а вот посетителям категорически запрещено делится продуктами.