В зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет два птенца попугая ара
В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение. У самца попугая ара Саши и его подруги Абраши родилось два птенца.
- Заботливые родители опекают и оберегают их даже от зоологов, - сообщила пресс-служба зоопарка. - Но увидеть родителей можно ежедневно, их вольер расположен рядом со зданием террариума, куда они часто вылетают на прогулку.
Специалисты говорят, что пока малыши находятся в домике, родители кормят их, принося различные вкусности (в рацион ара входят фрукты, овощи, орехи, творог, разные зерновые и злаковые культуры). Уже осенью, когда дети подрастут, они также будут вылетать в уличный вольер и радовать посетителей.
Напомним, в летний период в Ростовском-на-Дону зоопарке ежедневно проводятся показательные кормления различных животных, а вот посетителям категорически запрещено делится продуктами.