2018-07-31T20:35:53+03:00
Происшествия

Водитель грузовика, по вине которого в аварии под Ростовом погибли трое, был пьян

В крови дальнобойщика нашли алкоголь
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверкаФото: Областной УГИБДД
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Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузовика, который столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погибли трое человек, еще шестеро в больнице.

- Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении водителя, который допустил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла в Аксайском районе 30 июля. Пострадали и погибли люди, которые находились в микроавтобусе. По данным «КП-Ростов», он перевозил рабочих, которые трудились на полях.

Если вина дальнобойщика будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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