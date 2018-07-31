Водитель грузовика, по вине которого в аварии под Ростовом погибли трое, был пьян
Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузовика, который столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погибли трое человек, еще шестеро в больнице.
- Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении водителя, который допустил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.
Напомним, трагедия произошла в Аксайском районе 30 июля. Пострадали и погибли люди, которые находились в микроавтобусе. По данным «КП-Ростов», он перевозил рабочих, которые трудились на полях.
Если вина дальнобойщика будет доказана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.