2018-08-01T10:11:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Еременко на два месяца граничат движение

Речь идет об участке от Мадояна до Малиновского
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону на Еременко на два месяца граничат движение.В Ростове-на-Дону на Еременко на два месяца граничат движение.Фото: Сергей ГАПОН
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В Ростове-на-Дону автомобилистам, чей путь лежит через Западный жилой массив, совсем скоро придется искать альтернативные пути объезда, чтобы избежать пробок. Как рассказали в городском Департаменте транспорта, начиная с 20 августа на улице Еременко будет ограничено движение.

Речь идет об участке от улицы Мадояна до улицы Малиновского. Известно, что ограничения продлятся почти два месяца. Все вернется на круги своя только 23 октября 2018 года. Известно, что все это время там будут проводиться работы, связанные со строительством третьей очереди канализационного коллектора под номером 53 донской столицы.

Напомним, в Ростове-на-Дону ограничат проезд сразу по трем улицам. Так, с 20 августа по 15 октября по правой полосе будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Шолохова - на участке от улицы 14-я Линия до площади Энергетиков. Кроме того, в это же время затруднения с проездом у автомобилистов могут возникнуть по улице 14-я Линия (подробности)

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