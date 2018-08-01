2018-08-01T10:44:33+03:00
Происшествия

На трассе Азов - Ейск в аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей

По факту ДТП начата проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверкаФото: Областной УГИБДД
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Сотрудники автоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась вечером 31 июля на трассе Азов - Ейск. По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗ-21093, двигаясь в сторону Краснодарского края, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Insignia.

- В результате ДТП пострадали шесть человек, из них в иномарке - четверо (водитель-женщина и трое детей-пассажиров в возрасте от трех до семи лет), - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - В другом автомобиле - два человека, в том числе водитель, который находился в тяжелом состоянии.

Напомним, ночью 1 августа на трассе «Дон» в Чертковском районе столкнулись грузовик и микроавтобус, погибли шесть человек. По предварительным данным, авария случилась из-за технической неисправности "КамАЗа".

- 48-летний водитель грузовика с прицепом ехал в сторону Ростова-на-Дону, - говорят в автоинспекции. - Из-за лопнувшего тосольного патрубка большегруз съехал на обочину, что поздно заметил водитель микроавтобуса, который двигался следом.

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