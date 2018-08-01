2018-08-01T10:33:03+03:00
Общество

«Совсем обнаглела»: фото без трусиков взбудоражило поклонников звезды Playboy Марии Лиман

По мнению фанатов, ростовчанка зашла слишком далеко
ГОШЕВ Игорь
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По мнению фанатов, ростовчанка зашла слишком далеко.По мнению фанатов, ростовчанка зашла слишком далеко.
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В социальных сетях не умолкают споры на тему появившейся моды среди российских инстаграмщиц. Не так давно фото без трусиков опубликовала «Мисс Россия» образца 2006 года Татьяна Котова, чем вызвала бурные комментарии в среде поклонников. Красавице даже пришлось вступить в переписку с особо рьяными блюстителями морали, а после она опубликовала пост-видео, в котором показала кухню подобных кадров.

Теперь вот другая ее коллега по моделингу - звезда Playboy Мария Лиман опубликовала снимок, который взбудоражил Интернет-подписчиков. Как известно, красотка часто выкладывает откровенные фото, но на этот раз она превзошла саму себя - на нем у Лиман нет трусиков, лишь легкий топик через который угадываются девичьи прелести.

liman_marialiman_maria
Больше золота Золото внутри
13958 отметок «Нравится»187 комментариевInstagram

- Больше золота. Золото внутри, - подписала она пост.

В итоге, фанаты модели не стали сдерживать себя в комментариях в духе «Совсем обнаглела». Но все же большинству подписчиков откровенный снимок понравился.

- Такой красотой как у тебя можно украсить всю вселенную! Ты просто принцесса!, - подписал один из фанатов. А еще были комментарии в духе «Какая прелесть», «Маша, ты супер!» и «И ты один болшой кусман золота с бриллиантом внутри».

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