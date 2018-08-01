2018-08-01T11:23:07+03:00
Общество

Возле стадиона «Ростов Арена» построят два подземных перехода

Власти города планируют продолжить работу по созданию инфраструктуры вокруг стадиона
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Возле стадиона «Ростов Арена» построят два подземных переходаВозле стадиона «Ростов Арена» построят два подземных переходаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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У нового стадиона, расположенного на левом берегу, хотят построить два подземных перехода, а также продолжит работу благоустройству.

- В частности, практика показала необходимость строительства внеуличных пешеходных переходов с южной и северной сторон стадиона, - сказал градоначальник на итоговом заседании регионального организационного комитета по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. - Кроме того, в целях обеспечения безопасности массового движения пешеходов, главным образом во время «выгрузки» стадиона, необходимо дополнительное разделение транспортных и пешеходных на южном подъезде, Ворошиловском мосту и Ворошиловском проспекте.

Не исключено, что будет создана единая структура, которая займется организацией всей работы возле стадиона, в том числе планированием зрительских потоков и транспортным обслуживанием.

Напомним, «Ростов Арена» станет домашней площадкой ФК «Ростов», в этом сезоне здесь состоится 15 матчей.

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