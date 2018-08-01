Louis Vuitton, Adidas, Tommy Hilfiger, GUCCI и D&G: в Новочеркасске накрыли бутик с контрафактной одеждой

1 Авг. 11:45 2018-08-01T12:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Новочеркасске Ростовской области накрыли бутик, в котором торговали контрафактным товаром. В частности, речь идет об одежде и аксессуарах, известных во всем мире брендов Louis Vuitton, Adidas, Tommy Hilfiger, GUCCI и D&G.

Как рассказали в Ростовской транспортной прокуратуре, магазин был найден во время проверки. Специалисты выяснили, что товарные знаки были нанесены без согласия правообладателя. А своими незаконными действиями новочеркасские коммерсанты причинили правообладателям материальный ущерб на сумму около двух миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, если это деяние причинило крупный ущерб». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, штраф до трехсот тысяч рублей или до двух лет лишения свободы. Кроме того, владельцы элитных брендов могут по отдельности подать иски на донского бизнесмена, чтобы возместить причиненный ущерб.