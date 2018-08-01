2018-08-01T14:25:05+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону иномарка на полном ходу врезалась в столб и загорелась

Спасателям пришлось вытаскивать пострадавшего
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Пострадал водитель этой машины. Фото ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".Пострадал водитель этой машины. Фото ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".
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В среду, 1 августа, в центре Ростова-на-Дону десятки прохожих стали свидетелями аварии на пересечении Садовой и Буденновского. На полном ходу автомобиль вылетел на обочину, где врезался в столб, после чего загорелся.

- Машина задымилась очень сильно, благо, девчата (из магазина обуви) выбежали с огнетушителями и передали парням, которые смогли потушить авто до приезда пожарных, - написала в соцсетях ростовчанка Дарья. - Из остановки стекла повылетали, на столбе огромная вмятина.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего водителя, у которого была сильно повреждена нога.

- Хорошо, что в столб, а не в остановку с людьми, - написали в комментариях под постом с фотографиями. - Будет уроком водителю. Надо соблюдать правила дорожного движения!

Фото ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".

Фото ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".

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