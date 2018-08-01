Донские спасатели продлили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами

1 Авг. 14:45 2018-08-01T14:45:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Донские спасатели распространили официальное сообщение о том, что штормовое предупреждение из-за дождей с грозами продлено до 3 августа.

Согласно прогнозу синоптиков, местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду.

- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - призывают в ГУ МЧС России по Ростовской области.

ВНИМАНИЕ!

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.