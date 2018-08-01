2018-08-01T15:12:53+03:00
Общество

Число пользователей портала госуслуг в Ростовской области превысило 2,5 миллиона человек

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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По итогам второго квартала 2018 года количество жителей Ростовской области, зарегистрированных на портале госуслуг, увеличилось на 127 тысяч и превысило 2,5 миллиона человек. Это число составляет 70,5% жителей области и свидетельствует об уверенном росте популярности ресурса, который «Ростелеком» развивает совместно с региональным министерством связи и информационных технологий. Показатель соответствует первому месту в Южном федеральном округе и 23-му – среди субъектов Российской Федерации.

Во втором квартале текущего года населению оказано более 460 тысяч услуг в электронной форме, из них – 240 тысяч федеральных и 220 тысяч региональных.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области: «В дальнейшем мы планируем внедрение механизма оценки качества оказанных электронных госуслуг жителями области. Это поможет нам получить обратную связь от наших граждан. Данный функционал хорошо зарекомендовал себя на федеральном уровне».

Сейчас на портале пользователям доступны 839 федеральных, 210 региональных и 40 типовых муниципальных услуг. Выведено 90 новых государственных услуг и еще 105 будут переведены в электронную форму в сентябре 2018 года.

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Неуклонный рост популярности портала госуслуг требует от нас непрерывной работы по его модернизации и обеспечению безопасности передачи информации. Мы постоянно работаем над его удобством, качеством и оперативностью функционирования. Кроме того, «Ростелеком» ориентируется на самые современные стандарты безопасности, которые исключают несанкционированное использование персональных данных».

Проект «Электронное правительство» является частью федеральной целевой программы «Информационное общество» и призван обеспечить права граждан и организаций на доступ к государственным услугам, к информации о структуре и функциях органов власти и государственных учреждений.

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