Отремонтировали и повязали бантик: на площадь перед старым аэропортом Ростова-на-Дону вернули скульптуры коней

1 Авг. 15:27 2018-08-01T15:30:40+03:00

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Приключения скульптурной композиции «У Тихого Дона», украшенной красным бантиком, вызвали умиление у многих жителей южной столицы. Очевидец выложил в соцсеть фотографию грузовика, в кузове которого находилась скульптура кобылы.

- Скульптуру с конями после реставрации вернули на поляну у старого аэропорта, - пояснили в сети. - Даже торжественно повязали морду красным бантом. Их уже установили и забрали на реставрацию других коней.

Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, согласно заключенному контракту, реконструкция композиции должна завершиться до 10 сентября, однако подрядчик хочет успеть до Дня города. На реставрацию будет потрачено 578, 5 тысяч рублей, которые направляются из бюджета города.