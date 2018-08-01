Житель Ростова-на-Дону во время ссоры убил бутылкой своего знакомого

1 Авг. 15:38 2018-08-01T15:38:26+03:00

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Региональный следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве мужчины. Преступление произошло в понедельник, 30 июля, на проспекте Коммунистический.

- По данным следствия, у дома 50-летний местный житель распивал спиртные напитки с молодым человеком, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - В ходе возникшей ссоры последний разбил о бордюрный камень бутылку, горлышком которой нанес резано-рванные ранения шеи потерпевшему, а затем скрылся.

Несчастный скончался до приезда скорой, а подозреваемого задержали практически сразу. Им оказался 29-летний мужчина, у которого ранее уже были проблемы с законом. По факту убийства возбудили уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы. На время расследования он взят под стражу.