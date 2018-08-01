2018-08-01T17:30:32+03:00
Происшествия

В Ростовской области по вине угонщика погибли два человека

Подозреваемого удалось задержать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в гибели двух человек и угоне автомобиля. Согласно официальной версии, в понедельник, 30 июля, ранее судимый мужчина, работая на зерноградской сельскохозяйственной базе, угнал «девятку» своего коллеги, на которой отправился в Багаевский район.

- На дороге РостовСемикаракорск - Волгодонск данный автомобиль допустил столкновение со скутером, - рассказали в ГУ МВД России по РО. - В результате ДТП 18-летний водитель мопеда и 14-летний пассажир погибли, а ВАЗ-21093 скрылся с места происшествия.

Вскоре на автодороге между хуторами Краснодонский и Белянин сотрудник ГИБДД заметил мужчину с рассеченным лбом, который перебегал проезжую часть. На требование полицейского остановиться мужчина бросился бежать, но вскоре был задержан и доставлен в отдел, где все и выяснилось. В полиции говорят, что 29-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, а также за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, взят под стражу.

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