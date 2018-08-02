2018-08-02T10:02:34+03:00
Общество

В Ростовской области режим ограничения на пребывание в лесах продлили до 20 августа

На Дону прогнозируют самый высокий класс пожарной опасности
Ольга ГОПАЛО
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На Дону прогнозируют самый высокий класс пожарной опасности.На Дону прогнозируют самый высокий класс пожарной опасности.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Ростовской области продлили режим ограничения на пребывание в лесах. Об этом сообщили в региональном правительстве. Известно, что он будет действовать на Дону в последний месяц лета - до 20 августа 2018 года. В это время прогнозируются самые высокие классы пожароопасности - четвертый и пятый.

- Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспортных средств, - рассказали в министерстве природных ресурсов региона. - Исключение составляют спецавтомобили. Кроме того, на территории лесных участков области будет усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах, установлено несение дежурства в местах предположительного возникновения лесных пожаров.

Известно, что в 90 процентах случаев виновником лесных пожаров становится человек. Причиной может стать брошенный окурок или разведенный костер, которые в считанные минуты уничтожают донские леса. Кроме того, на Дону действует запрет на выжигание сухой растительности и мусора.

В ведомстве добавили, что режим ограничения может быть продлен, в случае необходимости.

АЛЛО!

Заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства по телефону: 8-800-100-94-00.

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