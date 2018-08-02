«Глупо выглядит»: Полуголую модель из Ростова-на-Дону фанаты раскритиковали за философский пост

2 Авг. 10:36 2018-08-02T10:36:41+03:00

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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону обычно не отягощает свои посты долгими размышлизмами. Как правило, красавица публикует весьма откровенные фото и спрашивает поклонников их мнения о них. Но на этот раз девушка превзошла саму себя.

- Интересно наблюдать за людьми со стороны, - написала она в своем Инстаграм. - Я часто ловлю себя на мысли, что не осознаю свою жизнь и смотрю на все как на очень долгое кино. Иногда запасаюсь попкорном и из-за сильного хруста не слышу некоторых вещей. Иногда выхожу из зала или туплю в телефоне и пропускаю многие моменты. Тогда спрашиваю у рядом сидящих, что произошло, а они оказываются просто зеваки. Потом не могу долго уловить смысл и сценические задачи героев. А со временем и возрастом засыпаю в самом интересном месте. Но этот фильм я ни за чтобы не перемотала вперед и не поставила на паузу. Я хочу долго сидеть и смотреть как крутится эта лента.

Больше пятнадцати тысяч подписчиков оценили слог Марии. Однако нашлись и те, кто прямо сказал - мол, не твое это.

- Не пиши серьезные посты, - написал один из фанатов. - Глупо выглядит: ты и философские суждения, это нечто!

А вот другой, по всей видимости, попытался рассмотреть за эротическими фото Лиман тонкую натуру и личность.

- Что важно для тебя? - написал он. - Хочу узнать. Ведь ты публикуешь фото, а теперь мысли. Зачем и для чего?

Но все же другие поклонники не стали акцентировать внимание на словах. А сфокусировались на снимке, рассыпавшись в комплиментах «У меня слов не осталось. Бывает же такая красота!». А еще один сходу присвоил ростовской модели новый титул «Золотая попка России».