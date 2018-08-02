2018-08-02T15:17:25+03:00
Общество

Ростовским льготникам раздадут именные карты для проезда в общественном транспорте

Пилотный проект будет запущен 1 ноября
Оксана АРТЕМОВА
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С 1 ноября льготники (труженики тыла, граждане, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда и ветераны труда Ростовской области) станут ездить в общественном транспорте Ростова-на-Дону по именным социальным проездным картам. Ее выдадут взамен единого проездного талона, которым граждане пользуются сейчас.

Как сообщила директор Департамента социальной защиты населения Ирина Шувалова, возмещать расходы станет Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону каждый месяц согласно отчетам о количестве поездок.

Чтобы получить региональную карту, льготнику нужно обратиться в управление соцзащиты Ростова по месту своей регистрации с паспортом и действующим проездным талоном. Именная карта с чипом выдается бесплатно до 1 ноября 2018 года.

Уточнить всю информацию можно по телефонам Департамента социальной защиты населения Ростова-на-Дону 240-71-22, 269-77-02.

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