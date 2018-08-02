2018-08-02T16:04:05+03:00
Общество

Убийцы, педофилы и наркокурьеры: в Ростовской области прошение о помиловании подали 69 осужденных

Однако никому из них его не полписали
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
В Ростовской области с начала года прошение о помиловании подали 69 осужденных.В Ростовской области с начала года прошение о помиловании подали 69 осужденных.Фото: Николай КРИВИЧ
Изменить размер текста:

В Ростовской области с начала года прошение о помиловании подали 69 осужденных. Об этом журналистам сообщили в правительстве региона.

Известно, что большинство из них отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В большинстве случаев - это заключенные, которые сидят за наркотики, но есть и те, кто мотает за убийства и педофилию.

Большая половина из тех, кто попросил к себе снисхождения, уже были судимы ранее. Причем некоторые даже не по одному разу. Были и такие, у кого нынешняя - восьмая ходка.

Кроме того, тринадцать человек уже выходили на свободу до наступления срока - по условно-досрочному освобождению.

По каждому просителю был устроен разбор полетов - пристально изучалась биография и их поведение во время заключения.

В итоге все поступившие ходатайства было рекомендовано отклонить. Сообщается, что это и было сделано.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль