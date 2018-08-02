Убийцы, педофилы и наркокурьеры: в Ростовской области прошение о помиловании подали 69 осужденных

2 Авг. 15:58 2018-08-02T16:04:05+03:00

В Ростовской области с начала года прошение о помиловании подали 69 осужденных. Фото: Николай КРИВИЧ

Однако никому из них его не полписали

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В Ростовской области с начала года прошение о помиловании подали 69 осужденных. Об этом журналистам сообщили в правительстве региона.

Известно, что большинство из них отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В большинстве случаев - это заключенные, которые сидят за наркотики, но есть и те, кто мотает за убийства и педофилию.

Большая половина из тех, кто попросил к себе снисхождения, уже были судимы ранее. Причем некоторые даже не по одному разу. Были и такие, у кого нынешняя - восьмая ходка.

Кроме того, тринадцать человек уже выходили на свободу до наступления срока - по условно-досрочному освобождению.

По каждому просителю был устроен разбор полетов - пристально изучалась биография и их поведение во время заключения.

В итоге все поступившие ходатайства было рекомендовано отклонить. Сообщается, что это и было сделано.