2018-08-02T16:11:53+03:00
Общество

Авария на М-4 «Дон» в Ростовской области: семь лет грозит водителю микроавтобуса, в котором погибли шесть человек

Еще двое пассажиров, ехавших из Донбасса находятся в больнице
Ольга ГОПАЛО
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Место аварии. Фото: Александр ИвановМесто аварии. Фото: Александр Иванов
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В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, которая произошла накануне, 1 августа, около пяти часов утра. На федеральной трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе в припарковавшийся у обочины грузовик врезался микроавтобус. Удар был такой силы, что шесть человек, которые в нем находились, погибли на месте.

Кроме того, сообщалось, что еще двое с травмами различной степени тяжести были направлены в ближайшую больницу.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до семи лет лишения свободы.

Напомним, погибли шесть человек в возрасте от 59 до 72 лет, находившиеся в микроавтобусе. Двое пострадавших - водитель и 44-летний пассажир, с травмами различной степени тяжести доставлены в ближайшую районную больницу. По данным "КП-Ростов", все они являются жителями Донбасса.

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