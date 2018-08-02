2018-08-02T16:29:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из-за ссоры с любимой парень решил покончить с собой на глазах прохожих

Полицейскому удалось уговорить его от отчаянного шага
Ольга ГОПАЛО
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Майор полиции Александр Быков. Фото: ГУ МВД России по РО.Майор полиции Александр Быков. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростове-на-Дону молодой человек решил свести счеты с жизнью прямо на глазах у прохожих. Инцидент произошел в Первомайском районе города. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали, о случившемся.

Как сообщили в региональном главке, парень выскочил из квартиры и прибежала на лестничную клетку. Там он распахнул окно и уселся на край подоконника. Люди утверждали: молодой человек хотел спрыгнуть вниз.

Майор полиции Александр Быков первым оказался у нужного дома. Ему удалось разговорить парня, который рассказал, что у него произошел конфликт с любимой девушкой. На что стражу порядка удалось убедить юношу в том, что решать проблемы ценой собственной жизни не стоит.

К тому же, он напомнил ему о его матери, каково ей будет и кто о ней позаботится. Парень прислушался к аргументам и понемногу начал пятиться назад. Тогда Быков схватил его за руку и оттащил от окна на безопасное расстояние.

Майор говорит, что после прохождения курса лечения, обязательно навестит отчаявшегося молодого человека, чтобы помочь найти ему в жизни позитивные моменты и правильные ориентиры.

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