В Новочеркасске полицейские ищут водителя, который насмерть сбил пешехода

2 Авг. 16:45 2018-08-02T16:46:03+03:00

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Новочеркасские полицейские весь день ищут водителя, который скрылся с места аварии. В ночь с 1 на 2 августа 2018 года неизвестный мужчина на светлой машине машине на скорости сбил пешехода. Потом выскочил из автомобиля, оттащил несчастного в сторону и дал по газам. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте. ЧП произошло в городе Новочеркасске Ростовской области на пересечении улиц Мацоты и Чехова. На часах было около 02:30 после полуночи.

Если вы что-либо знаете об этом несчастном случае, просим сообщить по телефонам полиции: (863) 522-25-94, 8 (863) 522-81-75 или «02». Если вы располагаете записью видеорегистраторов или камер мобильных телефонов, обратитесь в полицию. Любая информация поможет следствию.