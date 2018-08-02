В Ростовской области злоумышленники похищали из храмов деньги и продукты

2 Авг. 16:47 2018-08-02T16:47:53+03:00

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Полицейским из Ростовской области удалось по горячим следам раскрыть преступление, которое было совершено в Песчанокопском районе. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент случился в селе Жуковка. Там неизвестные злоумышленники под покровом ночи через форточку забрались в местный храм. Добычей воришек стали продукты и деньги из ящика для пожертвований.

После чего они направились в соседнее село Песчанкопское, где забрали в храме еще десять тысяч рублей. После этого молодые люди на такси решили направиться в соседний - Сальский район, где их и задержали госавтоинспекторы.

Сотрудники ДПС остановили машину такси, в которой были предполагаемые воришки. Известно, что им 28 и 29 лет. Они ехали из Краснодарского края в республику Татарстан. Но доехать до места назначения им в ближайшее время не удастся.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что лет пять они проведут в местах не столь отдаленных. Зато потратить удалось не все, часть похищенного вернули священнослужителям.