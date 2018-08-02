В соцсетях осудили молодую мать, которая оголила грудь на детской площадке, чтобы покормить ребенка

2 Авг. 17:15 2018-08-02T17:15:24+03:00

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В социальных сетях обсуждают случай, который произошел в районе одной из детских площадок на площади Карла Маркса. Горожанка посетовала, что прямо на детской площадке мать начала кормить ребенка грудью.

- Прямо перед песочницей, где гуляют дети со своими родителями, одна особа полностью оголила свою грудь и кормила своего ребенка, - написала Яна Нагорная. - На замечание она и ее муж ответили много чего, но смысл такой: «Ребенок же есть хочет!». Уважаемые ростовчанки, с каких пор считается нормой такое поведение?!

Пост с возмущением собрал больше четырехсот комментариев. Однако многие не поддержали негодования автора поста.

- Я бы даже внимание на эту кормящую девушку не обратила, и дети которые носятся по площадке, занятые своими играми, уверена тоже, - написала одна из них.

Другой написал: «мы все через это проходили».

Но были и те, кто указал на то, что такой способ кормления может быть просто опасен для малыша:

- Тут элементарная гигиена нарушена. А потом: «Ой, у малыша молочница, что же делать?».