2018-08-02T17:29:39+03:00
Общество

В День ВДВ в Ростове-на-Дону купца-коробейника нарядили в тельняшку

Горожане заметили, что этот трюк становится уже городской традицией
ГОШЕВ Игорь
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Горожане заметили, что этот трюк с переодеванием становится уже городской традицией. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Горожане заметили, что этот трюк с переодеванием становится уже городской традицией. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В четверг, 2 августа, в Ростове-на-Дону празднуют День ВДВ. Специально по такому случаю запланированы концерты в парках, которые пройдут еще и в выходные. По улицам города ездят машины с флагами и гуляют десантники. Так, возле главного городского парка - имени Максима Горького на день десантником сделали местного купца-коробейника. Фигура с котом - одна из достопримечательностей донской столицы. Горожане заметили, что такой наряд для нее уже становится доброй традицией.

- На прошлые праздники купца наряжали в берет и тельняшку. В 2018 традиция сохранилась, - написал автор фото.

Однако народ в соцсетях посчитал, что это можно истолковать как хулиганство.

- Лично я никакого вандализма в этом не вижу, - высказал свое мнение один из Интернет-пользователей. - Это все мгновенно и бесследно убирается и никого не оскорбляет. Это не памятный монумент, а просто городская скульптура, а городские скульптуры и должны быть «живыми», с ними и должны быть связаны городские традиции и легенды. Не стоит быть нудными и впадать в ханжество, чувство юмора полезно включать хоть иногда.

Кто-то предложил переодеть в Матроскина еще и кота.

- А давай после дня ВДВ нарядим коробейника в традиционный ростовский наряд - майку, шорты и шлепанцы, - предложил другой ростовчанин.

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