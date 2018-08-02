2018-08-02T17:41:56+03:00
Общество

Праздничным салютом отметят 75-летие освобождение Ростовской области

Его будут с размахом отмечать в августе
Ольга ГОПАЛО
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Праздничным салютом отметят 75-летие освобождение Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.Праздничным салютом отметят 75-летие освобождение Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Праздничным салютом отметят 75-летие освобождение Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Известно, что он состоится 30 августа во всех донских городах и районах. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, в августовские дни будут проходить автопробеги, патриотические акции, соревнования и творческие конкурсы. Кроме того, все ветераны получат именные письма-поздравления. Самым массовым мероприятием станет историческая реконструкция в Матвеево-Курганском районе, где предполагается участие более трех тысяч человек. Известно, что они прибудут на Дон из девяти регионов России.

Кроме того, к этой дате завершат ремонт и благоустройство на 35 мемориалах и памятниках.

В правительстве уверены, что молодежь должна чувствовать гордость за свою страну и ее историю. Так удастся сохранить память о тех, кто отдал жизнь за свою Родину.

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