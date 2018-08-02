В Ростовской области неизвестные пытались похитить пульт от бетононасоса за 200 тысяч рублей

2 Авг. 17:51 2018-08-02T17:51:19+03:00

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Донским полицейским удалось раскрыть преступление, которое произошло в Ростове-на-Дону. Известно, что оно случилось в Советском районе города на территории одной из производственных организаций.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, там пропал пульт от бензонасоса. Стоимость пропажи владелец оценил в двести тысяч рублей. Через какое-то время стражам порядка удалось напасть на след похитителя. Им оказался экс-сотрудник этого предпрятия, который работал здесь около двух лет. Но три месяца назад мужчина уволился.

- Хорошо зная территорию, он вместе с 40-летним подельником, ранее судимым за мошенничество, грабеж и хранение наркотиков, пришли на базу и забрали пульт управления бетононасосом , - добавили в главке.

Сообщается, что мужчины хотели продать устройство, но не успели – полицейские изъяли похищенное и передали законному владельцу.

В отношении злумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчин признают виновными, им грозит ближайшие несколько лет провести за решеткой.