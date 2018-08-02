В Батайске серийный воришка в медицинских перчатках успел вынести из частных домов ценностей на полмиллиона рублей

2 Авг. 17:59 2018-08-02T17:59:19+03:00

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В городе Батайске Ростовской области стражам порядка удалось задержать серийного вора. По мнению полицейских, он совершил как минимум семь краж из частных домов.

- Мужчина некоторое время наблюдал за объектами, чтобы удостовериться, что жильцы отсутствуют, - сообщили в Главном Управлении МВД России Дона. Проникал внутрь домов, повреждая отверткой рамы металлопластиковых окон. В некоторых случаях он разбивал стекло около ручки, а затем открывал окно.

Как правило, добычей злоумышленника становились деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба - во столько оценили пропажи хозяева имущества, составила около полумиллиона рублей.

Сообщается, что на преступления он шел в медицинских перчатках. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкциями данной статьи предусматривается до пяти лет лишения свободы.

Известно, что в свои 26 лет молодой мужчина уже был неоднократно судим.