2018-08-03T09:55:54+03:00
Общество

Ростовского режиссера Александра Расторгуева, погибшего в Африке, посмертно наградят «Лавровой ветвью»

Такое решение приняли одиннадцать ведущих деятелей документального кино, входящих в совет этой премии искусства
Александр СТЕПАНОВ
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Александра Расторгуева называют одним из талантливейших режиссеров своего времени. Фото: lavrdoc.ruАлександра Расторгуева называют одним из талантливейших режиссеров своего времени. Фото: lavrdoc.ru
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Совет ежегодной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь» принял решение присвоить эту награду ростовскому режиссеру Александру Расторгуеву, погибшему в составе съемочной группы во время командировки в Центральную Африканскую республику.

- 31 июля стало известно о трагической гибели нашего друга, одного из талантливейших режиссеров своего времени, Александра Расторгуева, - прокомментировали это решение для «КП» - Ростов-на-Дону» в дирекции премии. - Он был не только членом большого жюри, но и неоднократным лауреатом премии — 2001-м его фильм «Мамочки» был признан Лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 фильм «Дикий, дикий пляж. Жар нежных» был удостоен премии в номинации «Лучший неигровой арт-фильм». В эти дни совет премии должен был определить лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно.

Александр Росторгуев вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко, напомним, был расстрелян в ходе нападения на их автомобиль из засады на трассе в ЦАР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов. Тела погибших, как ожидается, будут доставлены на Родину в ближайшее время. Прощание с Александром Расторгуевым и похороны, вероятнее всего, состоятся в Ростове-на-Дону.

Церемония вручения премии «Лавровая ветвь» пройдет 12 декабря — в день закрытия Международного фестиваля документального кино «Артдокфест».

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