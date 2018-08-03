2018-08-03T10:17:16+03:00
Происшествия

В Ростовской области задержали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку

По факту возбуждено уголовное дел
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Насильника удалось вычислить по горячим следамНасильника удалось вычислить по горячим следамФото: СУ СК России по РО
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Региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Семикаракорска. Его подозревают в изнасиловании девушки.

- Применив физическую силу, затянул ее в дренажную трубу, пролегающую под проезжей частью, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области. – Там мужчина совершил в отношении молодой девушки действия сексуального характера, после чего скрылся.

Вскоре на окраине города задержали мужчину, который подходил под описание насильника. Уже в отделе полиции выяснилось, что это местный житель, ранее судимый за преступления против частной собственности и половой неприкосновенности.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - поясняют в следкоме.

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