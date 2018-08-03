В Багаевском районе осудили женщину, которая получала пенсию по фальшивой справке об инвалидности

3 Авг. 10:36 2018-08-03T10:37:17+03:00

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Прокуратура Ростовской области сообщила о вынесении приговора жительнице Багаевского района, которая обвинялась в мошенничестве при получении выплат. В конце 2016 года она через знакомых купила справку об инвалидности, после чего подала документ в отделение пенсионного фонда, чтобы ей назначили ежемесячную выплату.

- В результате мошеннических действий злоумышленница незаконно получила с 2017 года по апрель 2018 год свыше 150 тысяч рублей, – пояснила Оксана Сухарева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

В связи с тем, что она признала свою вину и погасила весь ущерб, районный суд вынесен постановление о прекращении уголовного дела и обязал выплатить еще и штраф.

Напомним, в Ростовской области действовала целая схема по продаже инвалидности.