В Багаевском районе осудили женщину, которая получала пенсию по фальшивой справке об инвалидности
Прокуратура Ростовской области сообщила о вынесении приговора жительнице Багаевского района, которая обвинялась в мошенничестве при получении выплат. В конце 2016 года она через знакомых купила справку об инвалидности, после чего подала документ в отделение пенсионного фонда, чтобы ей назначили ежемесячную выплату.
- В результате мошеннических действий злоумышленница незаконно получила с 2017 года по апрель 2018 год свыше 150 тысяч рублей, – пояснила Оксана Сухарева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.
В связи с тем, что она признала свою вину и погасила весь ущерб, районный суд вынесен постановление о прекращении уголовного дела и обязал выплатить еще и штраф.
Напомним, в Ростовской области действовала целая схема по продаже инвалидности.