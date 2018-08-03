2018-08-03T10:37:17+03:00
Общество

В Багаевском районе осудили женщину, которая получала пенсию по фальшивой справке об инвалидности

Осужденную обязали вернуть все полученные деньги
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Следователям удалось доказать уже 57 фактов продажи справок, всех "покупателей" заставят вернуть деньгиСледователям удалось доказать уже 57 фактов продажи справок, всех "покупателей" заставят вернуть деньгиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Прокуратура Ростовской области сообщила о вынесении приговора жительнице Багаевского района, которая обвинялась в мошенничестве при получении выплат. В конце 2016 года она через знакомых купила справку об инвалидности, после чего подала документ в отделение пенсионного фонда, чтобы ей назначили ежемесячную выплату.

- В результате мошеннических действий злоумышленница незаконно получила с 2017 года по апрель 2018 год свыше 150 тысяч рублей, – пояснила Оксана Сухарева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

В связи с тем, что она признала свою вину и погасила весь ущерб, районный суд вынесен постановление о прекращении уголовного дела и обязал выплатить еще и штраф.

Напомним, в Ростовской области действовала целая схема по продаже инвалидности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль