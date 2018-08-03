2018-08-03T11:39:17+03:00
Общество

Более 300 тысяч звонков поступило на горячую линию «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году

За I полугодие 2018 года контакт-центр “ТНС энерго Ростов-на-Дону” принял более 320 тысяч звонков, 140 тысяч из них были обработаны в автоматическом режиме. Еще 186 тысяч – операторами по телефону
Материал предоставлен пресс-службой ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
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Какие услуги доступны через сервисы компании?

По телефону контакт-центра 8 (863) 307-73-03:

- прослушать информацию о состоянии лицевых счетов, узнать сумму к оплате и адреса Центров обслуживания.

За полгода этой возможностью воспользовались 900 абонентов.

В «Личном кабинете» на сайте “ТНС энерго Ростов-на-Дону”, в мобильном приложении “ТНС энерго»:

- получить консультацию, передать показания счетчика, оплатить счет за электроэнергию без комиссии

- оплачивать газ, водоснабжение, отопление и иные услуги ЖКХ.

Выбранные счета можно оплатить единым списанием в один клик.

Сервисом пользуются 90 тысяч абонентов.

Совершенствование клиентских сервисов – одно из приоритетных направлений деятельности компании, – подчеркнула управляющий директор «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Дарья Жукова.

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