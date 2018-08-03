Более 300 тысяч звонков поступило на горячую линию «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году
Какие услуги доступны через сервисы компании?
По телефону контакт-центра 8 (863) 307-73-03:
- прослушать информацию о состоянии лицевых счетов, узнать сумму к оплате и адреса Центров обслуживания.
За полгода этой возможностью воспользовались 900 абонентов.
В «Личном кабинете» на сайте “ТНС энерго Ростов-на-Дону”, в мобильном приложении “ТНС энерго»:
- получить консультацию, передать показания счетчика, оплатить счет за электроэнергию без комиссии
- оплачивать газ, водоснабжение, отопление и иные услуги ЖКХ.
Выбранные счета можно оплатить единым списанием в один клик.
Сервисом пользуются 90 тысяч абонентов.
– Совершенствование клиентских сервисов – одно из приоритетных направлений деятельности компании, – подчеркнула управляющий директор «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Дарья Жукова.