3 Авг. 11:39 2018-08-03T11:39:17+03:00

Более 300 тысяч звонков поступило на горячую линию «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году

За I полугодие 2018 года контакт-центр “ТНС энерго Ростов-на-Дону” принял более 320 тысяч звонков, 140 тысяч из них были обработаны в автоматическом режиме. Еще 186 тысяч – операторами по телефону