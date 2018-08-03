Пожар в районе Сельмаша локализован
На месте продолжают работать пожарные
Пожар в районе «Ростсельмаша» локализован. Фото: ВК "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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В Ростове-на-Дону в течение часа удалось локализовать возгорание в ангаре на улице Менжинского. Площадь составила 1200 квадратных метров. Как пояснили в службе спасения, во время ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
- В 10:00 3 августа поступила информация о том, что в Ростове-на-Дону возник пожар в здании ангарного типа, - пояснили в ГУ МЧС России по РО. - В 11:09 огонь был локализован на площади 1200 квадратных метров.
Для ликвидации пожара от МЧС привлечено 56 человек. личного состава, 18 единиц техники. Причина возгорания пока неизвестна.