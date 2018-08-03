Пожар в районе Сельмаша полностью потушен

3 Авг. 13:17 2018-08-03T15:49:29+03:00

Спасатели боролись с огнем больше двух часов

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В Ростове-на-Дону на улице Менжинского полностью потушили крупный пожар в здании ангарного типа. Как сообщает региональное МЧС, полная ликвидация пожара объявлена в 12:17. К работе привлекались 76 человек личного состава, которые задействовали 19 единиц техники.

- Во время пожара никто не пострадал, - добавили в ГУ МЧС России по РО. - Общая площадь составила 1200 квадратных метров.

Напомним, возгорание началось около десяти утра (сообщение пришло ровно в 10:00), после чего на место выехали службы оперативного реагирования. В 10:26 объявлен повышенный ранг пожара №3. Очевидцы сообщали о сильном хлопке и задымлении. По словам ростовчан, в этом здании находились горюче-смазочные материалы. Официально это пока не подтверждают.

Сейчас к работе приступают дознаватели и эксперты, которые должны установить причину крупного возгорания.