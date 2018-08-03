Мост на Малиновского реконструируют за 2,7 млрд рублей

3 Авг. 13:59 2018-08-03T14:05:51+03:00

Реконструкция может начаться уже в нынешнем году

Изменить размер текста: A A

Цена проекта — 2,7 млр рублей. Реконструкция путепровода через железную дорогу и прилегающей проезжей части (от улицы Факельная до Типографской) может начаться уже в нынешнем году. Это создаст, естественно, пробки, но на выходе водители получат более широкую дорогу, а не «горлышко от бутылки».

Ранее городские власти сообщали о планах о масштабной реконструкции этого участка улицы Малиновского. Она якобы будет проводиться по аналогии с Ворошиловским мостом, где сначала построили новый переход, перевели туда транспортные потоки, после чего взялись за масштабную реконструкцию старого участка.

Напомним, улица Малиновского является одной из самых загруженных в донской столицы, а узкий участок путепровода становится причиной постоянных пробок, кроме того, он давно требует капитального ремонта.