2018-08-03T14:05:51+03:00
Общество

Мост на Малиновского реконструируют за 2,7 млрд рублей

Реконструкция может начаться уже в нынешнем году
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Скоро на улице Малиновского начнется реконструкцияСкоро на улице Малиновского начнется реконструкцияФото: Олег УКЛАДОВ
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Цена проекта — 2,7 млр рублей. Реконструкция путепровода через железную дорогу и прилегающей проезжей части (от улицы Факельная до Типографской) может начаться уже в нынешнем году. Это создаст, естественно, пробки, но на выходе водители получат более широкую дорогу, а не «горлышко от бутылки».

Ранее городские власти сообщали о планах о масштабной реконструкции этого участка улицы Малиновского. Она якобы будет проводиться по аналогии с Ворошиловским мостом, где сначала построили новый переход, перевели туда транспортные потоки, после чего взялись за масштабную реконструкцию старого участка.

Напомним, улица Малиновского является одной из самых загруженных в донской столицы, а узкий участок путепровода становится причиной постоянных пробок, кроме того, он давно требует капитального ремонта.

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