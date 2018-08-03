2018-08-03T14:24:16+03:00
Общество

В Таганроге суд продлил домашний арест обвиняемому по делу массового отравления таллием на авиазаводе

Владислав Шульга настаивает на своей невиновности
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Владислав Шульга. Фото: соцсетиВладислав Шульга. Фото: соцсети
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В Таганроге продлили содержание под домашним арестом обвиняемому по делу массового отравления сотрудников авиазавода имени Бериева. На более мягкой мере пресечения настаивала защита самого подозреваемого. Скорее всего, адвокат будет обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, 36-летний инженер ТАНТК Владислав Шульга был задержан в апреле по громкому делу об отравлении 30 сотрудников оборонного завода. Поначалу он дал признательные показания, но затем от них отказался, заявив, что на него оказывалось сильное давление (якобы полицейские угрожали подбросить наркотики его матери).

Согласно официальной версии, после аварии с коллегой из юридического отдела, обвиняемый решил проучить обидчика. В собственном гараже из припоя получил таллий, который подсыпал в бутыли с водой. Вот только отравился не только этот коллега, но и еще 29 человек. Впереди у большинства продолжительная реабилитация, так как «яд отравителей» серьезно подорвал их здоровье.

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