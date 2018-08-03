Депутаты Ростова-на-Дону проинспектировали ход выполнения проекта по созданию комфортной городской среды

3 Авг. 14:52 2018-08-03T14:52:56+03:00

По итогам поездки народные избранники решили подготовить ряд рекомендаций по оптимизации работы по приведению в порядок дворов к ближайшему заседанию гордумы

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Как ожидается, на августовском 29-м заседании Ростовской-на-Дону городской думы одним из ключевых вопросов повестки дня станет тема реализации нового приоритетного проекта, запущенного в прошлом году с подачи федерального центра, под названием «Формирование комфортной городской среды».

Суть его, в общем-то, проста и очевидна: приведение в порядок дворов в городах страны за счет средств, выделяемых бюджетами разных уровней (основную долю предоставляет, конечно, госказна), однако — при одном важном условии: при непосредственном участии самих жильцов многоквартирных домов, вблизи которых наводится порядок. То есть люди, изъявив желание участвовать в программе, должны внести свою лепту — и творческую (в плане создания и согласования проектов благоустройства дворовых пространств), и финансовую (впрочем, в символическом, по большому счету, размере).

Зачем? А все просто: чтобы народ осознавал, что вот эта вся красота, которую создали для их как раз-таки комфорта, находится на их попечении, они за это тоже, в том числе, заплатили свои деньги, а потому должны беречь как «свое, родное».

В 2017-м южная столица, ставшая одним из шести пилотных муниципалитетов в Ростовской области, участвующих в программе, получила фактически треть всей суммы, предназначенной для реализации проекта (в соответствии, понятно, с численностью населения и площадью) — более 441 млн рублей.

И вот депутаты гордумы решили провести специальное выездное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству — в расширенном составе, дабы собственными глазами увидеть, как реализуется проект в 2018 году.

Как сообщила народным избранникам, отправившимся в эту инспекционную поездку во главе с зампредом думы Сергеем Сухариевым, и.о. замглавы горадминистрации по ЖКХ Анна Нор-Аревян, на эти деньги были благоустроены 69 дворовых территорий.

А в плане на текущий год стоят еще 36 дворов, прошедших конкурсный этап отбора, на которые выделено около 345 миллионов рублей. Работы стартовали там с начала второго полугодия — и идут сегодня полным ходом.

Так, в ходе осмотра двора в пер. Островского, 126/129, депутат Ашот Хбликян, курирующий на уровне региона проект «Городская среда», обратил внимание коллег на то, что наряду с начавшимся благоустройством дворовой территории здесь проводится еще и капремонт фасада дома.

- Это не совпадение, - пояснил он. - Мы считаем, что возможность проведения комплексных ремонтно-благоустроительных работ способна дать наилучший результат без дополнительных затрат и неудобств для жильцов.

Председатель думской комиссии Сергей Ковалев, между тем, попросил представить дизайн-проект, по которому ведутся работы, чтобы лучше оценить их масштаб и конкретизировать возникшие вопросы. Из ответов выяснилось, в частности, что в ходе благоустройства будет реконструирован находившийся в аварийном состоянии кирпичный забор, а в дополнение к игровой площадке по настоянию жильцов соорудят скалодром для подготовки в домашних условиях будущих альпинистов и горных туристов.

- И хотя срок окончания работ у нас до 1 октября, мы постараемся сделать все ко Дню города, - заверили депутатов.

Такую же задачу ставит себе подрядчик и на другой дворовой площадке в Октябрьском районе – на ул. Погодина,5. Там, по словам депутата по 15-му избирательному округу Максима Колесникова, уже все готово под асфальтирование проезжей части, установку резинового покрытия на игровой и спортивной площадках, высадку во дворе роз, можжевельника, вязов и туи.

То, что приходится терпеть неудобства, связанные с организацией работ во дворе, жильцов, кстати, не пугает: они-то знают, что скоро рядом с домом будет совершенно иной вид.

А жильцы дома на бул. Комарова, 19б, попросили вынести благодарность стройбригаде, которая занимается благоустройством двора: их радует качество в сочетании со скоростью. На площадке выровняли грунт, проложили тропиночную сеть, выделили место под парковку, игровую и спортивную площадку, зону отдыха.

- Мы в целом удовлетворены ходом реализации программы, - резюмировал зампред гордумы Сергей Сухариев. - При этом самых добрых слов заслуживает ход работ по благоустройству дворовых территорий в Октябрьском районе, которые ведутся с заметным опережением графика.

Вместе с тем, стало известно, что к заседанию депутаты намерены подготовить ряд рекомендаций по оптимизации этой работы.