2018-08-03T15:35:03+03:00
Общество

В Ростовской области в выходные будет дождливо

Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области в выходные будет дождливоВ Ростовской области в выходные будет дождливоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителей Ростовской области снова предупреждают о непогоде. По данным синоптиков Гидрометцентра, с 1 до 3 августа местами по территории ожидается комплекс метеорологических явлений: дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

Учитывая, что за последний месяц непогода уже успела натворить много бед, спасатели просят жителей обходить оборванные линии электропередач, во время грозы не говорить по телефону, не прятаться от дождя под высокими деревьями.

- При парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

ВНИМАНИЕ!

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.

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