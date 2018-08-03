В Ростове-на-Дону следком выясняет детали гибели девушки в Ботаническом саду

3 Авг. 15:45 2018-08-03T16:03:42+03:00

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Региональный следственный комитет сообщил о начале проверки по факту гибели ростовчанки. Ее тело было обнаружено накануне, 2 августа, в Ботаническом саду. Практически сразу же снимки появились в социальных сетях. Ростовчане предполагали, что она находилась в положении.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено, есть признаки суицида.

Личность несчастной уже установлена, это 38-летняя жительница. Она скончалась около восьми вечера, находясь вблизи дома по переулку Тепличному.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам следствием будет принято, - добавляют в следкоме.