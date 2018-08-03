«В понедельник ищите меня под диваном»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, как проведет выходные

3 Авг. 17:20 2018-08-03T17:20:33+03:00

Девушка призналась, что в последнее время ее тянет на запрещенные продукты. Фото: Инстаграм Марии Лиман

Девушка призналась, что в последнее время ее тянет на запрещенные продукты

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«Пятница начинается» - такими словами начала свой пост звезда Playboy Мария Лиман, опубликовав очередной снимок в Инстаграм, на котором роковая шатенка лежит в небольшом топике и крошечных трусиках поперек кресла.

- В понедельник ищите меня под диваном, - сообщила подписчикам в социальных сетях красавица из Ростова-на-Дону, чем вызвала шквал комментариев.

- Я искал, тебя там нет, - написал один из поклонников.

На что другой ответил: «Диванов много, а она одна. Плохо искал».

liman_maria Не могу остановиться

Видимо, дабы избежать кривотолков, девушка решила продолжить свои откровения в следующем посте. Модель поделилась с читателями: «Тянет меня на запрещенные продукты», имея ввиду огромных размеров бургер, который она держит в правой руке.

На что поклонники посоветовали красотке не увлекаться фастфудом, дабы не потерять нынешнюю привлекательность. И заметили, что на снимке у нее очень откровенное белье.

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