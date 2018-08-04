В Ростове-на-Дону 4 августа состоится велопробег

4 Авг. 07:31 2018-08-04T07:31:44+03:00

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В субботу, 4 августа, в Ростове-на-Дону состоится велопробег. Известно, что желающих ждут с 08:00 возле центральной проходной завода на Сельмаше для регистрации. Старт спортивного состязания назначен на 09:00.

Как рассказали в администрации города, в общей сложности участникам предстоит преодолеть дистанцию в десять километров. Они проедут по улицам Российская, Шаденко, Вересаева, проспекту 40-летия Победы, далее по улицам Черевичкина, 38-я Линия, зарулят на Октябрьскую площадь, после проедут по улицам Шолохова и 14 Линия. К финишу велосипедисты должны прибыть в парк имени Николая Островского.

А чтобы спортсменам было не скучно, на протяжении всего велопробега участников будут сопровождать профессиональная фото- и видеосъемка, зажигательная музыка и атмосфера единения. Кроме того, в парке горожан ждет развлекательная программа - зажигательный ведущий, выступление музыкальной группы, викторина и лотерея с гарантированными призами.